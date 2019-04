Rapids Knasmüllner: „Das passiert mir nicht mehr!“

Jedenfalls ist in Hütteldorf nach drei Siegen in Folge die Stimmung wieder gelöster. „Aber wir dürfen nicht nachlässig werden“, warnt Knasmüllner. „Sonst sind wir gleich wieder die Buhmänner.“ Wobei er als einer der wenigen Neuen von Kritik verschont blieb. Mit neun Toren und elf Assists ist er auch der Topscorer Rapids in der Pflichtspiel-Saison. Die Bilanz ist okay. „Und jetzt spielen wir auch so, wie man es von Rapid erwartet“, so Knasi.