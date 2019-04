Mitten in Klagenfurt brutal überfallen

Der 21-jährige Klagenfurter war so geschockt, dass er nach dem Überfall zuerst seine Freundin anrief. Der unbekannte Täter hatte den Mann in der Kumpfgasse in Klagenfurt von hinten attackiert, dann gegen eine Hausmauer gedrückt und ihm dann die Tasche entrissen. Der Räuber flüchtete dann zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Opfer brachte den Raubüberfall erst zwei Stunden später zur Anzeige. Er konnte eine Beschreibung des Täters abgeben: Normale Statur, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, dunkler Hose, Schildkappe und auffallenden Schuhen mit Reflektorstreifen. Zeugen werden ersucht, sich mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Eine Fahndung verlief bisher negativ.