Sandplatz-Auftakt für Thiem: Applaus für Muster

Eine neue Ära. Nach der USA-Tour präsentierte Dominic Thiem sein neues sportliches Team, sein langjähriger Coach Günter Bresnik rückte in die zweite Reihe zurück, wird den 25-Jährigen beim Klassiker in Monte Carlo nicht betreuen. Am Montag erfolgt im Fürstentum der offizielle Startschuss in die Sandplatz-Saison - Thiems Team bilden Coach Nicolas Massu, Konditionstrainer Duglas Cordero und „Physio-Guru“ Alex Stober.