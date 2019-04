Misstrauensantrag: Eustacchio bleibt im Amt

Eustacchio hatte eine Woche zuvor vor laufender Kamera die rechtsextremen Identitären verteidigt. Und damit eine Regierungskrise ausgelöst. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), der konsterniert neben ihm gesessen war, drohte am Tag darauf damit, die Koalition zu beenden, sollte Eustacchio seine Aussagen nicht zurücknehmen - was der dann spät, aber doch in einem Interview mit der „Kronen Zeitung“ tat.