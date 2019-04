Sensation! Pajovic startet mit Sieg gegen Spanien

Spannung pur

Die Spanier, die beim Euro-Cup ebenfalls personell experimentieren, starteten mit zwei schnellen Toren (14:13) und offensiverer Abwehr in die zweite Hälfte und gingen mit dem 18:17 (39.) erstmals seit langem wieder in Front. Doch Bilyk und Co. ließen sich davon nicht beirren. In der 48. Minute lag die ÖHB-Auswahl dank der ersten Teamtreffer von Flügelspieler und Debütant Alexander Wanitschek sogar wieder mit zwei Toren vorne. Es blieb bis zum Schluss eng, Rot-Weiß-Rot hielt dem Druck aber stand.