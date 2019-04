Kane erlitt Bänderverletzung - Saison-Aus droht

Tottenham-Stürmer Harry Kane hat sich am Dienstag im Viertelfinale der Champions-League beim 1:0-Sieg seiner Spurs gegen Manchester City eine Bänderverletzung am linken Knöchel zugezogen. Dies gab der Premiere-League-Verein am Donnerstag bekannt. Kane hat sich in der zweiten Hälfte des Spiels nach einem stärkeren Angehen gegen City-Verteidiger Fabian Delph überknöchelt.