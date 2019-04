Unbekannte Frau flüchtete nach Unfall in Innsbruck

Es ist eine etwas kuriose Geschichte, die sich am Donnerstag im Innsbrucker Stadtteil Pradl abspielte. Ein 47-jähriger Mann war mit seinem Pkw auf der Burgenlandstraße in Richtung Westen unterwegs. An der Kreuzung Köldererstraße lief laut Polizeibericht plötzlich eine unbekannte Frau über den Schutzweg in Richtung Schullernstraße. Der Autolenker fuhr die Frau an, sie wurde durch die Luft geschleudert und kam schließlich auf der Straße zum Liegen.