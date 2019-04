Zoff bei Donau Linz um Deutschland-Spiel!

„Er ist suspendiert, wird nicht mehr für Donau Linz spielen und ist vom Training ausgeschlossen“, faucht Manager Kurt Baumgartner vorm heutigen Schlager in Weißkirchen. Bei dem der Zweite den Dritten empfängt. Wer Baumgartner so heiß machte? Edwin Skrgic. Der Stürmer wurde wie Mitspieler Adilaid Dizdarevic für das rot-weiß-rote Futsal-Nationalteam Freitag und Sonntag in Mödling gegen Deutschland einberufen.