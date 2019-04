Kickl: „Polizei wird künftig früher einschreiten“

7407 Betretungsverbote ausgesprochen

Fühlt sich eine Frau von einem Mann bedroht und erstattet Anzeige, ist oftmals der erste Schritt, ein Betretungsverbot gegen den Verdächtigen auszusprechen. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 7407 Betretungsverbote verhängt, die meisten davon in Wien (2222), gefolgt von Niederösterreich (1373) und Oberösterreich (1142). Insgesamt wurden diese in allen Bundesländern 747-mal missachtet - am öftesten in Wien (176), Niederösterreich (154) und in der Steiermark (110).