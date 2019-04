Zum 60. Geburtstag der „Krone“: Für immer jung

Mut, Haltung, Bodenständigkeit. Unabhängigkeit!

Am späten Nachmittag wurde schließlich in allen „Krone“-Redaktionen auf das Jubiläum kurz angestoßen - per Videokonferenz gratulierten die „Krone“-Leute ihrer „Kronen Zeitung“. Und vermittelten so den ganz besonderen Zusammenhalt. Und hörten gemeinsam Ambros’ „Für immer jung“ aus dem Wurlitzer. Da heißt es ja so beziehungsvoll: „Di solls gebn, solangs die Wölt gibt. Und die Wölt solls immer gebn. Ohne Angst und ohne Dummheit. Ohne Hochmut sollst du lebn!“ Wie gut das passt zu unseren Werten - Mut, Haltung, Bodenständigkeit. Unabhängigkeit!