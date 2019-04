Werder-Wadlbeißer! Pizarro legt Bremen-Star rein

Na was ist denn da los? Während bei den Bayern die Stars mit den Fäusten aufeinender losgehen, könnte in Bremen die Stimmung gar nicht besser sein. Das jüngste Beispiel: Werder-Legende Claudio Pizarro hat sich beim Training am Mittwoch einen Vierbeiner zum Vorbild genommen, um seinen Teamkollegen Nuri Sahin mal so richtig schön auf die Schaufel zu nehmen... Lacher garantiert! Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.