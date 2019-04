Einreiseverbot gegen Wehrschütz wieder aufgehoben

Ukrainischer Botschafter erfreut

„Wenn es stimmt - dann freut es mich. Ich habe mich bemüht, dass das Einreiseverbot aufgehoben wird“, kommentierte auch der ukrainische Botschafter in Österreich, Olexander Scherba. Er habe noch am Dienstag diesbezüglich mit einem ukrainischen Entscheidungsträger gesprochen, der diesen Schritt auch angekündigt habe. Damit, dass es so schnell gehe, habe er jedoch nicht gerechnet, erklärte Scherba.