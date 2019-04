Suche nach erdähnlichem Planeten

PLATO (Planetary Transits and Oscillations of Stars) steht unter der Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Im Jahr 2026 soll der Satellit ins All starten und eine Million Sterne außerhalb unseres Sonnensystems nach erdähnlichen Planeten absuchen. Auf seiner Reise hat er 26 Teleskope mit an Bord.