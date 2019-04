Start für 380-kV-Leitung bereits im Herbst

Trotz aller Proteste der Freileitungsgegner, Verfassungsbeschwerde und Revision beim Verwaltungsgerichtshof hält die Verbund-Netztochter APG unbeirrt an ihren Bauplänen für die Stromautobahn quer durch Salzburg fest: Der Bau der 380-kV-Salzburg-Leitung solle im Herbst beginnen, stellte APG-Vorstand Gerhard Christiner am Donnerstag in Wien klar.