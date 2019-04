Das sollten Hobbygärtner jetzt beachten

Das Angebot an Pflanzen in Gärtnereien und Baumärkten ist zu dieser Jahreszeit groß und die Verlockung Zuviel des Guten für die Wohnung zu besorgen ebenso. Die richtige Auswahl zu treffen ist nicht nur wichtig bei den Pflanzen, auch die richtige Befestigung und Sicherung der Blumentröge ist wichtig. Um keinen Streit mit dem Vermieter auszulösen sollte man beachten, dass eine Loggia, Terrasse oder der Balkon Teile des Mietgegenstandes sind und jedenfalls die Zustimmung des Vermieters für das Anbringen von Blumenkisten an der Fassade oder auf der Fensterbank einzuholen ist.