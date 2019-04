Kurz und Kern vor BVT-U-Ausschuss zitiert

Befragungen mitten im EU-Wahlkampf

Sobotka, vor seiner Tätigkeit im Nationalratspräsidium Innenminister, ist auch bei der ersten Sitzung nach Abhaken der Tierschützer-Causa am 7. Mai als Auskunftsperson vorgesehen. Damit ist er überraschenderweise der einzige Koalitionspolitiker, der in der Intensivphase des EU-Wahlkampfs in den Ausschuss gebeten ist. Ansonsten finden sich an Politikern in dieser Periode nur noch die von der Koalition gewünschten SPÖ-Repräsentanten Faymann und Heidrun Silhavy, dereinst rote Kurzzeit-Ministerin, Staatssekretärin und Abgeordnete.