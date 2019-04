Sony enthüllt in Japan monströsen 16K-Fernseher

4K-Fernseher gelten als etabliert und auch Inhalte gibt es mittlerweile dafür. 8K-TVs werden bei manchen Herstellern, etwa beim Marktführer Samsung in der Oberklasse, gerade eingeführt. Aber 16K, also die vierfache horizontale Auflösung sehr scharfer 4K-Geräte, gab es noch nie. Sony hat jetzt ein entsprechendes Gerät in Japan enthüllt.