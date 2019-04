Flüchtling drohte Geliebter mit Mord

Dem Charme des mehrfach vorbestraften Flüchtlings aus Afghanistan erlegen ist eine Burgenländerin. Die 43-Jährige fing ein Verhältnis mit dem gerade einmal 19 Jahre alten Burschen an und ließ ihn auch bei sich wohnen. Doch immer gab es Streit zwischen den beiden. Dann soll sich der Asylwerber gemeinsam mit einem Freund hochprozentigen Getränken hingegeben haben. So auch bei dem Vorfall, der jetzt in Eisenstadt vor Gericht verhandelt wurde. Gemeinsam mit einem Landsmann hatte sich der Flüchtling in einem Park „volllaufen“ lassen. Danach schickte er seiner Geliebten Sprachnachrichten mit Todesdrohungen gegen sie und ihre Familie.