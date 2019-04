Little Big Sea: Reise in imaginäre Welten

Zwischen Folk und Chanson

Das hauptsächlich in Wien geschriebene, produzierte und in Berlin mit einem letzten Feinschliff versehene Album ist nicht ausschließlich, aber durchaus stark von französischen Chansons und klassischem Folk beeinflusst. „Chansons sind eher die Ebene von meinem Partner Gunther Müller. Ich bin mehr im 90s-Sound verankert, höre Suzanne Vega, France Gall und Folk-Musiker wie Elliott Smith oder Phoebe Bridgers. Unser Album ist sicher aus der Zeit gefallen und hat dennoch ein paar moderne Einflüsse. Es ist wahnsinnig bunt, denn wir haben auch zeitgenössische Musik gehört.“ So manche imaginäre Reise durch die farbenfrohen Klangwelten von Little Big Sea würde sich auch gut in den USA verorten lassen. „Ein Jahr in Portland leben würde ich sofort probieren, aber auf Dauer bin ich lieber hier. Bei Konzerten ist das Publikum da drüben aber oft etwas weniger elitär als in Europa, weil das Land so groß ist und man außerhalb der Metropolen wenige Möglichkeiten hat, etwas zu sehen.“ Nach dem Gig im Wiener Konzerthaus letzten Freitag werden gewiss noch weitere Auftritte folgen, bei denen auch Sie sich vom Sound Little Big Seas verzaubern lassen können.