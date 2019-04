„Viele werden jetzt wieder in Steyr einkaufen“

„Zeit mit vielen Rückschlägen“

Die Betreiber des Einkaufszentrums, Stefan Rutter und Christian Harisch, waren am Tag der Eröffnung stolz, aber auch demütig. Zehn Jahre Planungszeit stecken im Einkaufszentrum, das 400 Parkplätze hat. „Es war eine Zeit mit vielen Rückschlägen. Ein Einspruch da, eine Initiative dort - aber jetzt stehen wir hier“, freute sich Harisch. „Viele, die bislang nach Haid oder woanders hin zum Shoppen gefahren sind, werden nun wieder in Steyr einkaufen“, ist Bürgermeister Gerald Hackl sicher. Rutter betonte: „Wir sind nicht das größte Einkaufszentrum im Land, uns ging’s in Steyr um Kompaktheit und Wohnlichkeit.“