Oft sitzt nur der Lenker im Auto

„Damit wir die Klimaziele erreichen, ist der Anteil der zu Fuß, per Rad oder mit Zug und Bahn zurückgelegten Strecken zu erhöhen“, sind sich die Fachleute vom Verkehrsclub einig. Und auch darin, dass sich da in Niederösterreich einiges ändern muss - und zwar rasch. Denn: Die Vorgabe ist, dass der CO2-Ausstoß bis 2030 ein Drittel unter dem Niveau von 2005 liegen soll. „Die Menge der Emissionen ist bis 2012 gesunken, steigt seither aber wieder. Derzeit halten wir bei Werten wie im Jahr 2005“, so die Experten. Erfreulich ist, dass etwa die Zahl der Bahnpendler nach oben geht. Und dass die Niederösterreicher bereits fünf Milliarden Kilometer im Jahr mit Öffis zurücklegen. Aber: Mit dem Auto sind es mehr als doppelt so viel, nämlich 11,4 Milliarden Kilometer.