Wegweiser für Bienenschutz

Blühende Wiesen und Totholz sollen länger für die Bienen verfügbar werden. Und es soll auch aufgeklärt werden, was Privatpersonen sowie Gemeinden tun können, im eigenen Garten, auf dem Balkon, auf Grünflächen und Wegrändern. „90 Prozent der bäuerlichen Betriebe nehmen am Umweltprogramm teil, 60 Prozent legen Biodiversitätsflächen an. Würden in Europa alle so vorbildlich arbeiten, gäbe es mehr Bienen und Artenvielfalt“, betont Pernkopf. Das Umweltgift Glyphosat bleibt indes aber weiter zugelassen ...