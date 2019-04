Gemeinderat von Asten kritisiert Stadion-Pläne

Resolution gegen Stadion

Einer neuen Autobahnabfahrt auf Höhe Tödling kann er etwas abgewinnen, einem Stadion am Pichlinger See aber gar nichts: „Es kann nicht sein, dass die Landesregierung ihren Grünzug aufhebt, um einer privaten GmbH die Möglichkeit zu bieten, eine Sportstätte zu bauen.“ Der Gemeinderat Asten überreichte sogar der Landesregierung eine Resolution mit der Forderung: „Bestehende Naturräume im Nahgebiet von Asten sollen erhalten bleiben.“ Kollingbaum appelliert zudem an seinen Linzer Amtskollegen Klaus Luger Verkehrslösungen zu entwickeln: „Wir sitzen in einem Boot!“