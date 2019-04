Betrunkener schlug mit Fäusten auf zwei Männer ein

Ein 24-Jähriger aus Micheldorf an der Krems drohte am 9. April um 15.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in seinem Heimatort einem ihm völlig unbekannten 35-Jährigen ohne ersichtlichem Grund Faustschläge an. In weiterer Folge begab er sich zur Kassa des Geschäftes und versetzte einem dort anwesenden und ihm auch völlig unbekannten 54-Jährigen mehrere Faustschläge gegen den Kopf. Dann nahm er eine Flasche Bier an sich und verließ das Geschäft ohne diese zu bezahlen.