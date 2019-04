Steirische Tage in der Bundeshauptstadt

Radfahren im Fokus

Die zünftige Werbeveranstaltung des Steiermark Tourismus macht bis Sonntag am Rathausplatz Station. An mehr als 80 Hütten und Ständen wird über das touristische Programm und die Sehenswürdigkeiten informiert. Ein Schwerpunkt liegt dieses Mal auf dem Thema Radfahren. Dazu gibt es im linken Teil des Rathausparks (Blickrichtung Rathaus) zwei Areale mit Geschicklichkeitsparcours und E-Bike-Simulator. An letzterem können Interessierte virtuell Radstrecken in der grünen Mark testen. Im rechten Teil des Rathausparks befindet sich das Familien-Areal, wo Kinder basteln, rätseln und spielen können.