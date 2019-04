So überleben Sie die „World War Z“-Apokalypse

Am 16. April erscheint „World War Z“, der Koop-Shooter zum gleichnamigen Zombie-Film, in dem Brad Pitt schon im Sommer 2013 gegen untote Horden gekämpft hat. Im neuen Gameplay-Trailer zeigen die Entwickler von Saber Interactive, wie sich das in der Praxis spielt und wie man am besten inmitten der Zombie-Apokalypse überlebt.