Pamela Anderson beschimpft GB als „Amerikas H**e“

Seit 2012 im Asyl

Assange war seit 2012 im politischen Asyl in der Botschaft Ecuadors in London gewesen. Der 47-Jährige wollte so einer Festnahme und der von ihm befürchteten Auslieferung an die USA entgehen. In dieser Zeit hatte Anderson ihn immer wieder in der Botschaft besucht und zum Beispiel Essen vorbeigebracht. Affärengerüchte machten immer wieder die Runde.