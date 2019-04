Norah Jones: Unverändert experimentierfreudig

Ein sympathisches Lächeln und die gläserdurchschneidende Stimme, die auch nach 20 Karrierejahren nichts von ihrer Kraft und Einzigartigkeit verloren hat. Die New Yorker Jazzerin Norah Jones hat vor wenigen Tagen bereits ihren 40. Geburtstag gefeiert und weder an Stimmkraft, noch an kompositorischem Geschick eingebüßt. Wer erinnert sich nicht an ihr 2002 veröffentlichtes, legendäres Debütalbum „Come Away With Me“, das sich bis heute rund 27 Millionen Mal verkaufte, die Tochter des legendären Sitar-Spielers Ravi Shankar ganz ohne Vitamin B über Nacht zum Superstar machte und ihr schlaflose Nächte bereitete? Mit dem spontanen Ruhm und dem überdimensionalen Interesse seitens der Öffentlichkeit hat sich die introvertierte Klangkünstlerin zeit ihres Lebens schwergetan. Fotoshootings statt New Yorker Jazz-Clubs, Interviews statt kreativer Entfaltung.