Klagenfurt: STW-Busse sind wieder in Vollbetrieb

Die Klagenfurter Stadtbusse gehen ab 13 Uhr wieder in Vollbetrieb. Nachdem der Busverkehr am Mittwoch ja stundenlang eingestellt war, weil ein STW-Chauffeur an Masern erkrankt war. Die Busse kamen in die Remise, wurden desinfiziert und gelüftet. Jetzt stehen alle Fahrzeuge laut gewohntem Fahrplan wieder für alle Fahrgäste zur Verfügung.