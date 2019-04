Erdogan beleidigt: Deutscher in Türkei verurteilt

Im Urlaub wegen Erdogan-Beleidigung verhaftet

M. war Ende August während seines Urlaubs festgenommen worden. In der Anklageschrift hieß es, dass er Erdogan am 23. Mai 2014 und am 27. Juli 2015 in Facebook-Einträgen beleidigt habe. 2014 war Erdogan noch Ministerpräsident, ab 2015 dann Präsident.