Noch immer kommen Millionen Käfig-Eier zu uns

„Käfighaltung ist in der EU verboten, die Steiermark hat das umgesetzt. Dennoch kommen solche Eier massenweise versteckt auf den Teller und wir finden sie auch in Supermärkten in Lebensmitteln mit Ei-Anteil“, kritisierte die steirische Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein. Von 36 in einem Einkaufstest erhobenen Lebensmitteln aus dem Supermarkt, in denen Eier verarbeitet sind, waren 75 Prozent ohne nachvollziehbare Eier-Herkunft und ohne Angabe der Haltungsform.