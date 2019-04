Ecclestone: „Würde mich für Formel E entscheiden!“

Nach seiner Degradierung wird Ecclestone nicht nach Shanghai kommen, obwohl der ehemalige Gebrauchtwagenhändler, Rennfahrer, Teambesitzer und Unternehmer als wohl einziger Mensch bei mehr als 800 Grand-Prix-Rennen in verschiedensten Funktionen mit dabei gewesen ist. Vor allem die gefährliche Frühphase mit vielen tödlichen Unfällen hat der Formel 1 bekanntlich das Helden-Image gegeben, von dem sie heute noch lebt. Ecclestone hat den Grand Prix 1970 in Monza, in dem sein damaliger Schützling Jochen Rindt sein Leben lassen musste, als den fürchterlichsten in Erinnerung.