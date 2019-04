Ganztagsschule: Ziel ist noch lange nicht erreicht

Qualitätskriterien an Förderungen geknüpft

Die Mittelvergabe wird an neue Qualitätskriterien geknüpft: Betreuung muss in der Schulzeit jedenfalls bis 16, bei Bedarf bis 18 Uhr sichergestellt sein. In Ferienzeiten muss es ein Angebot von 8 bis 16 Uhr geben. In der Lernzeit soll nur Personal mit Lehramtsausbildung oder Befähigungsprüfung eingesetzt werden. Eine Gruppe darf maximal 25 Kinder umfassen.