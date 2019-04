Beeindruckend: 3D-Museum eröffnet in Wien

Mit „be part of the show“ ist Wiens erste 3D TrickArt Attraktion ein Museum der ganz anderen Art. Hier gilt es nicht die Exponate zu besichtigen, sondern vielmehr wird der Besucher selbst Teil der Ausstellung. Das interaktive Museum bietet seinen Besuchern eine Bühne für rund 90 Minuten, auf der jedes der Exponate auf Foto und Video in 3D zum Leben erwacht.