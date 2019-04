Theater von Menschen mit und ohne Behinderung

Die Proben für „Flötenzauber haben im September begonnen, davor gab es ein Casting für die Hauptrollen. „Wir waren überrascht, so viele Talente zu sehen. Deswegen haben wir uns entschlossen, in zwei Besetzungen zu spielen. Aber der Hälfte werden die Rollen getauscht“, erklärt Attila Zanin, künstlerischer Leiter der „Ich bin OK“-Dance Company. Natürlich würde es mehr Zeit brauchen, ein Stück mit Menschen mit und ohne Behinderung auf die Beine zu stellen: „Man muss den Mut haben, nicht alles in Perfektion bringen zu wollen und die Darsteller lernen zu lassen. Meistens haben sie es dann nach der halben Spielzeit komplett verinnerlicht und sind sehr in ihrer Rolle hineingewachsen“, sagt Hana Zanin-Pauknerova.