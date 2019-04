Minus am Morgen! Eisiges Wochenende steht bevor

Ein Tiefdruckeinfluss sorgt am Wochenende für weitere Abkühlung in Österreich. In der Früh sind jeden Tag Minus-Temperaturen möglich, die Schneefallgrenze sinkt am Samstag gar auf 400 Meter herab, es bleibt nass. Auch die Karwoche beginnt mit Regen. Erst am Dienstag wird es wieder langsam wärmer.