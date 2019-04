900 Millionen Inder wählen neues Parlament

In Indien haben am Donnerstag die auf knapp sechs Wochen angelegten Parlamentswahlen begonnen. 900 Millionen Menschen sind wahlberechtigt und aufgerufen, an der größten demokratischen Wahl der Welt teilzunehmen. Mehr als eine Million Wahlmaschinen kommen bis zum 19. Mai zum Einsatz, es gibt 543 Wahlkreise. Tausende Parteien und Kandidaten treten an - nicht umsonst spricht Regierungschef Narendra Modi von einem „Fest der Demokratie“.