Jetzt sichert Spezialeinheit Flughafen von Tirana

Nach dem Überfall nahm die albanische Polizei vier Verdächtige fest. Bewaffnete und maskierte Räuber hatten am Dienstagnachmittag am Airport zugeschlagen, als die AUA-Maschine gerade beladen wurde. Die Räuber wussten offenbar Bescheid, dass ausländische Banken Geld in Hartwährungen immer wieder per Flugzeug nach Wien schicken, weil die albanische Zentralbank es nicht annimmt. Die Gelder fallen in lokalen Banken an, indem etwa Albaner, die im Ausland - vor allem im Euro-Raum - arbeiten und ihr Geld dann in die lokale Währung umwechseln. Die ausländische Währung wird in der Regel in Albanien wenig gebraucht, daher werden speziell bei Banken mit größerem Netzwerk angefallene Bargeldbestände dorthin geliefert, wo sie konzernintern gebraucht werden.