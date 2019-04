„Dangerous Driving“: Blechschaden garantiert!

Three Fields Entertainment, ein kleines unabhängiges Entwicklerstudio aus Großbritannien, das von den Erfindern der „Burnout“-Reihe gegründet wurde, hat den neuen Arcade-Racer „Dangerous Driving“ veröffentlicht und präsentiert im Launch-Trailer wilde Fahrzeug-Action mit spektakulären Verfolgungsjagden, Crashs und Explosionen. „Dangerous Driving“ gibt es für PC, PS4 und Xbox One. Am PC wird es vorerst exklusiv über den Epic Games Store vertrieben.