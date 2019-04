„Öko-Test“: Das sind die besten Schultaschen

Zum Wohle der Kinder überprüfte „Öko-Test“ nach 2017 erneut einige der neuesten Schultaschenmodelle. Zumindest was die Schadstoffe betrifft, konnte im Vergleich eine positive Bilanz gezogen werden. Die Experten fanden beispielsweise kein Anilin oder PAK. Nur Weichmacher sorgten bei einigen der elf Ranzen für Punkteabzug. Und auch bei der Ergonomie konnten die Tester wenig bemängeln. Hier vergaben sie fast ausschließlich die Noten „sehr gut“ und „gut“.



Ganz anders sah das bei dem nächsten großen Teilbereich aus: In der Sichtbarkeit, der „Öko-Test“ besondere Bedeutung zuschrieb, fiel der Großteil der getesteten Schultaschen durch. Laut Schulranzennorm DIN 58124 müssen die Hersteller mittels Katzenaugeneffekt und Neonfarben dafür sorgen, dass Grundschüler mit ihren Ranzen bei Dunkelheit und am Tag gut sichtbar sind. Da diese Norm aber nicht verpflichtend ist, verzichten viele Hersteller aus Kostengründen darauf. Welche Rücksäcke in allen Tests überzeugten, sehen Sie hier: