Mädchen kollabiert in U6: Parksheriffs als Retter

Zu Helfern in der Not sind zwei Parksheriffs am Mittwochnachmittag in der Wiener U6 geworden. Im letzten Moment konnten die beiden eine 16-Jährige auffangen, die in einem Waggon kollabiert war, und leisteten Erste Hilfe. Nach der Verabreichung von Traubenzucker und Cola stabilisierte sich der Zustand der Jugendlichen.