Übergriff in Tat-Wohnung als Motiv für Horror-Mord

Verhängnisvoller Sturz in Handgemenge

Der 22-jährige Inder - er ist rechtmäßig in Österreich aufhältig, besitzt nach Angaben der Polizei mehrere Lokale in Tirol und hatte erst kürzlich eine Anzeige wegen Freiheitsentziehung und Körperverletzung erhalten - stellte den Pakistaner daraufhin zur Rede, so dessen Aussage. Es kam zum Handgemenge zwischen den beiden Männern, der Pakistaner soll dabei gestürzt sein und sich im Zuge des Sturzes das Messer in die Brust gerammt haben.