Otto, Quelle, Universal fürchten die Digitalsteuer

Ein Trend im Onlinehandel ist, dass reine Onlineriesen wie Amazon oder Zalando zunehmend stationäre Geschäfte aufmachen. Fix niederlassen will sich Unito nicht, allerdings könnten künftig Pop-up-Stores, also temporäre Niederlassungen in leerstehenden Geschäftsräumen, vermehrt kommen, sagte Gutschi. Mit seinen Marken Lascana (Unterwäsche), Manufactum sowie Küche & Co ist das Unternehmen im stationären Handel vertreten.