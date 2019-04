Carsten Jancker hat neuen Trainerjob in Österreich

Zuletzt in Horn

Jancker saß zuletzt bis November 2018 bei Zweitligist SV Horn auf Trainerbank. Die Niederösterreicher hatte er im Sommer 2017 übernommen und wenige Monate später durch den Meistertitel in der Regionalliga Ost in die 2. Liga geführt. Davor war er bei seinem Ex-Klub Rapid als Co-Trainer und Nachwuchsbetreuer im Einsatz.