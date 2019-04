Einbrecher wollte mit Mistgabel Tür aufknacken

Um 4 Uhr früh hörte die 41-Jährige ein lautes Klopfen an ihrer Haustüre. Sie dachte sich dabei aber nichts und ignorierte es. Da sich ein Lokal in der Nähe befindet, sei es nichts Außergewöhnliches, dass jemand an die Türe klopft. Das würde ständig vorkommen, teilte sie der Polizei mit. Doch als sie kurze Zeit später ein Rumoren am Haus wahrnahm, kam der Klagenfurterin das doch irgendwie merkwürdig vor.