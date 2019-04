Brand in Küche: Feuerwehr rettet Rollstuhlfahrer

Ein Küchenbrand ist am Mittwochabend in der Wohnung eines Ehepaares in Stumm im Zillertal ausgebrochen. Erste Versuche des Paares, die Flammen zu löschen, scheiterten. Die Frau (59) brachte ihren im Rollstuhl sitzenden Mann (60) zum Balkon ins Wohnzimmer und alarmierte die Einsatzkräfte. Über eine Leiter konnten die Einsatzkräfte den 60-Jährigen schließlich retten.