Bürger als Verkehrsplaner für die Region Hall

Chaos auf der Straße: 40.000 Autos am Tag

Größtes Problem in der Region ist aber der Individualverkehr. An Spitzentagen stauen sich 40.000 Fahrzeuge – 20.000 im Durchschnitt – über die Kreuzung am Unteren Stadtplatz in Hall. Immer mehr Autofahrer weichen auf Straßen in Wohngebieten aus. „Wir brauchen endlich eine Lösung für die Anrainer und die Verkehrsteilnehmer. Und ich bin überzeugt, dass sie gelingen wird“, versprühte Posch als Obfrau des Planungsverbandes zum Auftakt des Abends Zuversicht.