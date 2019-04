Nach Hammer-Kopfball: Ronaldo zeigt Ajax die Zunge

Da ist schon die nächste umstrittene Jubelpose von Cristiano Ronaldo. Nachdem der Portugiese das Weiterkommen gegen Atletico Madrid in der Champions-League mit dem sogenannten „Eier-Jubel“ zelebrierte, kam in Amsterdam die nächste missverständliche Geste. Ronaldo streckte die Zunge bei seinem wuchtigen Kopfballtor in der 45. Minute raus. Sein Team Juventus kam über ein 1:1 gegen Ajax nicht hinaus.