Zwischendecke unter Blechdach brannte vier Stunden

Vierstündiger Einsatz

Sechs Feuerwehren - insgesamt 80 Feuerwehrleute - fuhren zum Brand, der sich über die Isolierungshohlräume des Flachdachs ausbreitete. „Wir schickten zuerst einen Atemschutztrupp in das Haus, um festzustellen, ob jemand darin ist“, sagt Manfred Lummerstorfer (40), Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Vorderweißenbach. Als feststand, dass der zweitstöckige Neubau leer ist - der Besitzer war in der Arbeit - begannen die Löscharbeiten. „Ein Innen- und Außenangriff mit Löschmittel, der vier Stunden dauerte“, so Lummerstorfer.