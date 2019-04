Gebäude bei Gasexplosion komplett weggesprengt

Panik auch in benachbarten Gebäuden

Nach der Explosion brach Panik in der Umgebung aus. „Die Leute saßen an ihren Schreibtischen und die Deckenplatten fielen hinunter“, sagte Jim Rogalski dem „Newsobserver“. Der Zeuge saß in einem Büro der Duke University direkt gegenüber dem Ort des Geschehens. „Sachen flogen aus den Regalen. Man konnte kaum 25 Fuß (ca. sieben Meter) weit vor lauter Staub sehen. Die Leute schrien.“